Генконсульство РФ в Анталье окажет содействие арестованному в Аланье россиянину

Генконсульство РФ в Анталье будет содействовать арестованному россиянину Генконсульство РФ в Анталье окажет содействие арестованному в Аланье россиянину

Москва10 сен Вести.Генконсульство России в Анталье поддерживает контакт с родственниками арестованного в Аланье россиянина и окажет консульское содействие в этой ситуации. Об этом сотрудники ведомства сообщили агентству ТАСС.

Они добавили, что получили информацию о произошедшем и направили соответствующую ноту турецкой стороне.

Находимся в контакте с его родственниками и готовы оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочий сообщили в генконсульстве РФ

Ранее в Аланье отправили в тюрьму 62-летнего россиянина, которого обвиняют в домогательствах к сотруднице отеля.