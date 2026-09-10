Москва10 сенВести.Генконсульство России в Анталье поддерживает контакт с родственниками арестованного в Аланье россиянина и окажет консульское содействие в этой ситуации. Об этом сотрудники ведомства сообщили агентству ТАСС.
Они добавили, что получили информацию о произошедшем и направили соответствующую ноту турецкой стороне.
Находимся в контакте с его родственниками и готовы оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочийсообщили в генконсульстве РФ
Ранее в Аланье отправили в тюрьму 62-летнего россиянина, которого обвиняют в домогательствах к сотруднице отеля.