Посольство РФ: обвинения с задержанного в Египте россиянина могут снять

Посольство РФ в Каире ожидает снятия обвинений с задержанного россиянина Посольство РФ: обвинения с задержанного в Египте россиянина могут снять

Москва17 авг Вести.Посольство России в Каире рассчитывает, что с россиянина, задержанного в Шарм-эш-Шейхе, будут сняты все обвинения по итогам судебного разбирательства. Об этом сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

Там уточнили, что судебное разбирательство продолжается.

Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения и он сможет благополучно вернуться на родину заявили дипломаты

16 августа стало известно, что российский гражданин С. А. Миронов был задержан в отеле Renaissance в египетском городе Шарм-эль-Шейх. Его обвинили в "нарушении правил поведения, принятых в исламе".