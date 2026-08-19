Оправданный в Египте россиянин Сергей Миронов скоро вернется в Россию Россиянин Сергей Миронов после освобождения в Египте скоро вернется домой

Москва19 авг Вести.Российский турист Сергей Миронов, освобожденный после судебного разбирательства в Египте, в ближайшее время вернется в Россию. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Каире.

18 августа по итогам судебного разбирательства задержанный в Шарм-эш-Шейхе турист из России С​​​. Миронов был освобожден из-под стражи, и ему назначен штраф. В ближайшее время российский гражданин вернется на Родину сообщили в дипмиссии

Ранее стало известно, что Миронов вышел на свободу после внесения залога в размере 395 долларов.

Россиянина задержали в начале августа в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе после заявления египтянки. По данным правоохранительных органов страны, женщина утверждала, что мужчина упал на нее в гостинице, находясь, по ее словам, в состоянии алкогольного опьянения.

Изначально египетский суд оправдал россиянина, однако прокуратура подала апелляцию. Впоследствии она была отклонена.

После освобождения Миронов должен завершить необходимые процедуры, после чего сможет покинуть Египет и вернуться в Россию.