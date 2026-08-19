Москва19 авгВести.Российский турист Сергей Миронов, задержанный в Египте по делу о неподобающем поведении, вышел на свободу после внесения залога. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.
Российский турист Сергей Миронов отпущен на свободу. Суд издал соответствующее постановление после того, как был оплачен залог в размере 20 тысяч фунтоврассказал собеседник агентства
Ранее адвокат Миронова Али аш-Шейх сообщил, что суд во вторник оправдал россиянина. По его словам, турист сможет покинуть Египет после завершения необходимых процедур в полиции и внесения залога.
При этом решение суда пока не является окончательным, а судебный процесс продолжается.
Миронова задержали в начале августа в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе после заявления египтянки. По данным правоохранительных органов страны, женщина утверждала, что мужчина упал на нее в гостинице, находясь, по ее словам, в состоянии алкогольного опьянения.