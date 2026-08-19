Задержанный в Египте россиянин вышел на свободу после внесения залога Задержанный в Египте российский турист Сергей Миронов вышел на свободу

Москва19 авг Вести.Российский турист Сергей Миронов, задержанный в Египте по делу о неподобающем поведении, вышел на свободу после внесения залога. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Российский турист Сергей Миронов отпущен на свободу​​​. Суд издал соответствующее постановление после того, как был оплачен залог в размере 20 тысяч фунтов рассказал собеседник агентства

Ранее адвокат Миронова Али аш-Шейх сообщил, что суд во вторник оправдал россиянина. По его словам, турист сможет покинуть Египет после завершения необходимых процедур в полиции и внесения залога.

При этом решение суда пока не является окончательным, а судебный процесс продолжается.

Миронова задержали в начале августа в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе после заявления египтянки. По данным правоохранительных органов страны, женщина утверждала, что мужчина упал на нее в гостинице, находясь, по ее словам, в состоянии алкогольного опьянения.