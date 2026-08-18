Москва18 авг Вести.Суд в Египте принял решение об освобождении российского туриста Сергея Миронова, задержанного ранее по обвинению в неподобающем поведении. Об этом РИА Новости сообщил адвокат россиянина Али аш-Шейх.

По словам защитника, "суд Шарм-эш-Шейха отклонил апелляцию прокуратуры и постановил освободить россиянина под залог в 10 тысяч фунтов" (около 1,1 млн рублей). При этом накануне суд уже оправдал Миронова по основному перечню предъявленных обвинений и назначил символический штраф, однако прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию, добиваясь более строгого наказания. Теперь апелляция отклонена, и российский турист может покинуть изолятор после внесения залога.

Поводом для задержания, как ранее сообщали в правоохранительных органах страны, стало заявление местной жительницы, которая обвинила россиянина в том, что он упал на нее в отеле, находясь, по ее словам, в состоянии алкогольного опьянения.