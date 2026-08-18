Суд в Шарм-эль-Шейхе оправдал россиянина по основным обвинениям Суд Шарм-эль-Шейха оправдал россиянина, назначив ему штраф в 198 долларов

Москва18 авг Вести.Суд в Шарм-эль-Шейхе 18 августа вынес оправдательный приговор российскому туристу Сергею Миронову по основному перечню предъявленных ему обвинений. Об этом сообщили в посольстве России в Каире.

По итогам заседания суд также назначил россиянину штраф в размере 10 тысяч египетских фунтов (примерно 198 долларов).

Россиянин был задержан в отеле Renaissance в Шарм-эль-Шейхе после заявления египтянки. По ее словам, мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал на нее. В посольстве РФ сообщали, что Миронову вменяли нарушение правил поведения, принятых в исламе.