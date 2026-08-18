В Египте суд рассмотрит меру пресечения для гражданина РФ РИА Новости: в Египте суд изберет меру пресечения задержанному россиянину

Москва18 авг Вести.Суд 18 августа определит меру пресечения для россиянина, задержанного в египетском Шарм-эш-Шейхе, передает РИА Новости.

Гражданина РФ Сергея Миронова задержали 16 августа в отеле Renaissance. Как ранее сообщили в посольстве России в Египте, его обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе.

В российском диппредставительстве отметили, что сотрудники консульского отдела внимательно следят за развитием ситуации. Они поддерживают тесный контакт с компетентными египетскими ведомствами, а также с родственниками задержанного.

Российские дипломаты ранее выражали надежду, что по итогам судебного разбирательства все обвинения с Миронова будут сняты, и он сможет благополучно вернуться в Россию.