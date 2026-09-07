В Аланье туристы из России и Украины устроили драку в отеле

Российские и украинские туристы подрались в отеле Турции В Аланье туристы из России и Украины устроили драку в отеле

Москва7 сен Вести.В турецком городе Аланья российские и украинские отдыхающие устроили драку в пятизвездочном отеле. Конфликт случился в курортном районе Пайаллар, пишет Yeni Alanya.

Изначально ссора между туристами была словесной перепалкой, но после перетекла в драку. Разнять отдыхающих пытались сотрудники отеля.

Участников конфликта с трудом удалось успокоить, после чего администрация гостиницы начала внутреннюю проверку.

Причина потасовки еще не установлена. Ссора, по мнению турецких изданий, могла быть спровоцирована на фоне конфликта между РФ и Украиной, однако официального подтверждения этому нет.

Об обращениях участников драки в полицию и полученных травмах не сообщалось. Также неясно, какие меры в отношении постояльцев примет отель после инцидента.

Ранее в центре Батуми произошла драка между участницами антироссийской акции и прохожими женщинами.