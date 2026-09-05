TA: работники отеля в Турции вышли на акцию с плакатами на русском языке

Работники отеля в Турции вышли на акцию с плакатами на русском языке TA: работники отеля в Турции вышли на акцию с плакатами на русском языке

Москва5 сен Вести.Сотрудники одного из отелей в турецкой Аланье вышли на акцию протеста, заявив, что около пяти месяцев не получают зарплату. Свои требования они разместили на плакате, в том числе на русском языке. Об этом сообщает издание Turızm Aktüel.

Работники собрались возле отеля и развернули большой плакат, закрепленный на автомобиле, с призывами выплатить заработную плату​​​.

Пять месяцев мы не получаем свои деньги! Мы выполнили свою работу и хотим получить то, что нам причитается цитирует издание слова участников акции

Использование трех языков – турецкого, английского и русского – участники акции объяснили необходимостью донести свои требования и до иностранных туристов.

При этом утверждения о невыплате зарплат исходят от самих сотрудников. Представители компании или администрации отелей пока официально не прокомментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что в одном из пятизвездочных отелей Аланьи произошло массовое отравление российских туристов.