Двенадцать человек пострадали при пожаре в стамбульском отеле

При пожаре в стамбульском отеле пострадали 12 человек Двенадцать человек пострадали при пожаре в стамбульском отеле

Москва5 сен Вести.Мощный пожар произошел в отеле в стамбульском районе Бакыркей утром в субботу, пострадали 12 человек, пишет турецкая газета Cumhuriyet.

Район Бакыркей расположен в юго-западной части Стамбула на его европейской стороне.

В результате пожара в отеле в [районе] Бакыркей пострадали 12 человек, еще семь человек, заблокированных внутри, были спасены пожарными говорится в публикации

Всех пострадавших доставили в больницы, возгорание потушено, полиция начала расследование. Причины инцидента пока неизвестны.

Уточняется, что пострадавшие, по предварительным данным, являются гражданами Турции, россиян среди них нет, заявила представитель местного муниципалитета, ее слова приводит РИА Новости.

В августе крупный пожар произошел на фабрике в Стамбуле.