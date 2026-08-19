Москва19 авгВести.Не менее девяти человек погибли и еще шестеро пострадали при пожаре, охватившем гостиницу в индийском городе Калькутта. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает газета Hindu.
Девять человек погибли в результате пожара в гостинице в Калькутте, шесть пострадалиговорится в сообщении издания
Возгорание произошло в ночь на среду в многоэтажном отеле Hotel Shikhali, который находится в центральной части города. Как отмечает газета, еще 15 человек удалось спасти. По предварительной информации полиции, все погибшие - граждане Бангладеш. Огонь уже локализовали, однако причина возгорания пока не установлена, власти ведут расследование.
В июле не менее восьми человек погибли и девять получили тяжелые ранения при мощном взрыве на нелегальной фабрике фейерверков Talent Fireworks в индийском городе Ахмадабад.