Москва8 авг Вести.На территории фабрики в районе Башакшехир в Стамбуле вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщил CNN Türk в социальной сети X.

Дым покрыл небо: пожар на заводе в Башакшехире! говорится в публикации

На месте возгорания работают несколько пожарных расчетов. Причины ЧП не сообщаются. Также нет информации о возможных погибших или пострадавших.

Какое именно предприятие охвачено огнем, не уточняется. В районе Башакшехир расположены разные фабрики, в том числе производства мебели и кухонной утвари Brioni Kitchenware. Там же находится завод автобусов Mercedes-Benz.