Лес загорелся в турецкой Манисе, в борьбе с пожаром задействована авиация

В турецкой Манисе вспыхнул лесной пожар, к его тушению привлекли авиацию Лес загорелся в турецкой Манисе, в борьбе с пожаром задействована авиация

Москва9 авг Вести.В Турции в районе Кула провинции Маниса вспыхнул лесной пожар, в борьбе с ним привлечены силы авиации и наземные подразделения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

В районе лесного массива недалеко от квартала Сейитали вспыхнул пожар, причины возгорания пока не установлены говорится в сообщении

Для ликвидации пожара, как передает телеканал, задействована крупная группировка техники: в район направлены два самолета, три вертолета, одиннадцать пожарных машин и бульдозер от управления лесного хозяйства Измира. Помощь в тушении оказывают также подразделения пожарной службы мэрии Манисы.

Данные о площади возгорания и возможных пострадавших пока не приводятся.