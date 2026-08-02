В районе Афин во время тушения пожара столкнулись два вертолета

В Греции столкнулись два вертолета при тушении пожара В районе Афин во время тушения пожара столкнулись два вертолета

Москва2 авг Вести.Два вертолета столкнулись в районе Псатха к западу от Афин во время операции по тушению лесного пожара, сообщает пожарная служба Греции.

По данным ведомства, после столкновения начались поиски членов экипажей.

Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Масштабный лесной пожар распространился на районы Аттики и Беотии. С огнем борются около 500 пожарных, задействованы 134 единицы техники, а также подразделения из Франции и Румынии.

Ранее во Франции удалось взять под контроль серьезные лесные пожары. Эвакуированные начинают возвращаться домой.