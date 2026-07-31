FT: в ЕС предупредили о риске масштабных природных пожаров по всей Европе

Европу могут полностью охватить масштабные лесные пожары, предупредили в ЕС FT: в ЕС предупредили о риске масштабных природных пожаров по всей Европе

Москва31 июл Вести.Глава подразделения координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер заявила, что природные пожары могут охватить практически всю Европу. Ее слова передает газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, наиболее уязвимыми перед природными пожарами считаются Греция, Италия и часть стран Центральной Европы.

Существует риск того, что "вся Европа будет в огне" цитирует FT Зубер

Профессор Имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн также предупредил, что европейские страны могут лишиться взаимопомощи из-за истощения национальных ресурсов, прежде всего авиации. По его словам, это существенно снизит способность Европы противостоять крупнейшим лесным возгораниям.

Этим летом Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Масштабные лесные пожары продолжаются во Франции и Испании.

Местные СМИ писали, что из-за пожаров уничтожен курортный город Ле-Порж, а тысячи людей остались без жилья. Французы также выразили возмущение, что спасательные бригады направляли в элитные районы.

Ранее Berliner Zeitung сообщала, что страны ЕС больше не смогут применять российские вертолеты Ка-32 для борьбы с огнем. Причина кроется в антироссийских санкциях, мешающих закупке запасных частей и техническому обслуживанию.