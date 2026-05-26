Москва26 маяВести.Греческие военно-воздушные силы (ВВС) перехватили турецкие истребители над Эгейским морем после того, как они нарушили воздушное пространство Греции. Об этом сообщает телеканал "Скай".
ВВС Турции провели новую серию провокационных действий в греческом воздушном пространстве… Турецкие самолеты были обнаружены и перехвачены греческими истребителямиговорится в материале
По данным телеканала, четыре самолета турецких ВВС двигались над северо-восточной и юго-восточной частью Эгейского моря. Группа состояла из двух вооруженных истребителей F-16, а также двух самолетов CN-235.
Как передает "Скай", самолеты допустили четыре нарушения правил воздушного движения в районе полетной информации Афин и десять нарушений воздушного пространства Греции. Греческие ВВС оперативно отреагировали на инцидент, перехватив турецкие истребители и вступив с ними в противостояние без применения оружия.
Ранее стало известно, что российские истребители в течение апреля дважды перехватывали британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint над акваторией Черного моря.