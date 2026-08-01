Более 700 человек эвакуировали в Турции из-за сильных лесных пожаров

Крупные лесные пожары добрались до Турции, сотни людей эвакуированы из-за дыма Более 700 человек эвакуировали в Турции из-за сильных лесных пожаров

Москва1 авг Вести.Сотни людей вынуждены покинуть свои дома на юго-западном побережье Турции из-за крупных природных пожаров, разгоревшихся вследствие сильной жары, сообщает телеканал BBC.

Очаги горения отмечены в районах Каш (провинция Анталья) и Мугла. Распространение огня привело к перебоям в транспортном сообщении и работе туристических объектов. Дым от пожаров вынудил перекрыть автодорогу Фетхие–Анталия, а также временно закрыть некоторые туристические достопримечательности и морские участки для дайвинга.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что пожары в Армутлу (Ялова), Доманиче и Алтынташе (Кютахья), а также в Чанаккале полностью взяты под контроль.

По данным властей, жители 408 домов (700 человек) эвакуированы из пострадавших районов. При этом повреждены 55 зданий, некоторые из них полностью разрушены.

Из местной госбольницы вывезли 45 пациентов, которых перевели в соседние медицинские учреждения.

Для борьбы с огнем привлечены более 25 самолетов, 410 единиц наземной техники и более 1,1 тыс. военнослужащих. Работы по локализации и тушению пожаров продолжаются.

Между тем глава подразделения координационного центра Евросоюза (ЕС) по чрезвычайным ситуациям Мария Зубер заявила, что природные пожары могут охватить почти всю Европу.