Владельца Anex Tour задержали по делу о наркотиках и проституции Turizm Ajansı: в Турции задержали владельца Anex Tour Нешета Кочкара

Москва30 сен Вести.В Анталье задержан владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар. Задержание прошло в рамках расследования дела об употреблении и распространении наркотиков, а также об организации проституции, сообщает портал Turizm Ajansı со ссылкой на материалы расследования.

Расследование координирует Главная прокуратура района Серик. В его рамках в Анталье провели оперативные мероприятия в отношении ряда лиц, связанных с туристическим бизнесом. После выдачи ордеров на задержание 20 человек силовики провели рейды по 35 адресам, а также на двух судах.

В результате были задержаны 18 подозреваемых, еще двоих продолжают искать. Среди задержанных оказался Нешет Кочкар, владелец Anex Tourism Group. Ему также принадлежат сеть отелей Selectum и основанная в Анталье авиакомпания Mavi Gok Airlines.

Anex Tour был создан в 1996 году и работает, в частности, в России, Белоруссии, Казахстане и Германии. Туроператор предлагает около трех тысяч направлений более чем в 50 странах. Группа также представлена в авиационном и гостиничном бизнесе.