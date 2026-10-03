Уже не горит: почему россиянам не стоит ждать дешевых туров на Новый год АТОР: россиянам не стоит ждать горящих путевок на Новый год

Москва3 окт Вести.Россиянам не стоит надеяться на горящие туры на Новый год, причем как во внутреннем, так и в выездном туризме. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Точно не стоит. Потребительское поведение сформировалось таким образом, что ни во внутреннем, ни в выездном туризме вряд ли появятся горящие предложения сказала она

Собеседница агентства пояснила, что горящая путевка – это когда предложений больше реально существующего спроса на конкретные даты. Зачастую на туристическом рынке происходит наоборот. Особенно, если это касается путешествий внутри страны: в этой сфере таких туров почти не было за последние несколько лет и "вряд ли они появятся на Новый год".

Увеличилось количество туристов, особенно путешествующих по стране, которые точно не знают, куда хотят поехать. И зачастую туроператоры говорят, что у нас продажи даже не в последнюю минуту, а в последнюю секунду. И, поскольку эта особенность уже практически сформировалась в течение сезона, все, кто работают на внутреннем рынке, увидели, что вот так себя туристы ведут, вряд ли они будут снижать цену, ожидая в последний момент запроса пояснила эксперт

Ломидзе рекомендовала планирующим поездку россиянам не ждать выгодных предложений и бронировать все заранее, поскольку ближе к дате отправления цена, скорее всего, будет выше.

Ранее в АТОР сообщили, что стоимость осеннего отдыха во Вьетнаме и Таиланде практически не изменились по сравнению с прошлогодним уровнем.