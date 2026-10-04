Москва4 октВести.Продолжительные новогодние каникулы и связанный с ними массовый выезд за границу на дальние расстояния способны сбить привычные биоритмы человека. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его оценке, двухнедельный период выходных, который наступает после 1 января, негативно отражается на состоянии организма.
Появилось ненужное окно празднования до старого Нового года … Оно выбивает организм из ритмасчитает Онищенко
По его мнению, именно длительный период отдыха поспособствовал распространению массовых поездок на большие расстояния в зимнее время.
Ранее он заявил, что пользующаяся у российских туристов популярностью Турция является источником экзотических бактериальных инфекций. Академик РАН добавил, что осложнения и болезни после отдыха за рубежом — не редкость.