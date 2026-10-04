Онищенко посоветовал отказаться от долгих поездок за границу на Новый год

Онищенко призвал отказаться от долгих поездок за рубеж на новогодние каникулы Онищенко посоветовал отказаться от долгих поездок за границу на Новый год

Москва4 окт Вести.Продолжительные новогодние каникулы и связанный с ними массовый выезд за границу на дальние расстояния способны сбить привычные биоритмы человека. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его оценке, двухнедельный период выходных, который наступает после 1 января, негативно отражается на состоянии организма.

Появилось ненужное окно празднования до старого Нового года … Оно выбивает организм из ритма считает Онищенко

По его мнению, именно длительный период отдыха поспособствовал распространению массовых поездок на большие расстояния в зимнее время.

Ранее он заявил, что пользующаяся у российских туристов популярностью Турция является источником экзотических бактериальных инфекций. Академик РАН добавил, что осложнения и болезни после отдыха за рубежом — не редкость.