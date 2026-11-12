Москва12 нояВести.Продолжительные новогодние каникулы для работающих россиян неоправданны. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко изданию KP.RU.
По его мнению, 10 дней отдыха после встречи Нового года негативно сказываются в том числе на экономике.
Весь мир работает, весь мир трудится, уже начиная со 2-го января. А мы пребываем в юридически неопределенной временной зоне… И не отпуска, и не выходного дня, а незаслуженно подаренных нам 10 дней бездельясказал он
При этом длительные каникулы с 31 декабря по 10 января, по словам Онищенко, полезны для школьников. В России насчитывается около 17 млн учащихся, которым такой перерыв позволяет восстановить силы после первых двух четвертей учебного года.
Новогодние праздники в России продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Выходные 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на 5 ноября и 31 декабря 2027 года.