Онищенко назвал долгий отдых на Новый год незаслуженным бездельем Онищенко: отдыхать 10 дней в новогодние праздники – незаслуженное безделье

Москва12 ноя Вести.Продолжительные новогодние каникулы для работающих россиян неоправданны. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко изданию KP.RU.

По его мнению, 10 дней отдыха после встречи Нового года негативно сказываются в том числе на экономике.

Весь мир работает, весь мир трудится, уже начиная со 2-го января. А мы пребываем в юридически неопределенной временной зоне… И не отпуска, и не выходного дня, а незаслуженно подаренных нам 10 дней безделья сказал он

При этом длительные каникулы с 31 декабря по 10 января, по словам Онищенко, полезны для школьников. В России насчитывается около 17 млн учащихся, которым такой перерыв позволяет восстановить силы после первых двух четвертей учебного года.

Новогодние праздники в России продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Выходные 2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на 5 ноября и 31 декабря 2027 года.