Новогодние праздники продлевают отпуск, но не оплачиваются Общественная палата: новогодние праздники продлевают отпуск, но не оплачиваются

Москва9 ноя Вести.Дни с 1 по 8 января не включаются в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска, при этом сам отпуск продлевается автоматически. Об этом сообщил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Евгений Машаров.

Нерабочие праздничные дни будут с 1 по 8 января - новогодние каникулы и Рождество.

При расчете отпускных не учитывается только период с 1 по 8 января включительно, так как это федеральные новогодние праздники заявил он

По его словам, если в период отпуска работника попал праздничный день, отпуск продлевается. Переносить его в таком случае на другие рабочие дни специально не нужно.

Остальные дни - нерабочий четверг 31 декабря 2026 года, выходные 9 и 10 января - будут включены в расчет как обычные календарные дни, отметил собеседник ТАСС.

Таким образом, если взять отпуск с 31 декабря 2026 года на 14 календарных дней, восемь праздничных дней с 1 по 8 января в его продолжительность не войдут. Отдых продлится с 31 декабря по 21 января - 22 календарных дня, а выйти на работу нужно 22 января. Оплачены будут только 14 дней отпуска.