Онищенко рассказал, почему отпуск на юге осенью может обернуться депрессией Онищенко: отпуск на юге осенью может повлечь депрессию из-за смены климата

Москва6 ноя Вести.Резкая смена погодных условий и длины светового дня, с которыми сталкиваются туристы, отдыхающие на юге осенью, могут спровоцировать депрессию, приводит РИА Новости слова академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко.

После отпуска люди, возвращающиеся из южных стран, могут впасть в депрессию. Потому что день сокращается, холодает. Именно после отдыха нужна как минимум неделя, чтобы приспособиться к работе. А когда еще это совпадает с резкой переменой погодных условий, возникает дискомфорт сказал академик

Он посоветовал рассчитывать отпуск так, чтобы после поездки было время для комфортного возвращения к работе.