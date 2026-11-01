Онищенко заявил, что дневной сон на работе доступен только начальникам

Онищенко прокомментировал допустимость сна на рабочем месте Онищенко заявил, что дневной сон на работе доступен только начальникам

Москва1 ноя Вести.Послеобеденный сон на работе доступен только начальникам со своим отдельным кабинетом. Такой точкой зрения о допустимости сна на рабочем месте поделился с изданием "Подъем" академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, сон по 20–30 минут во время работы доступен лишь "штучным" работникам. Официально вводить такую практику не имеет смысла, считает Онищенко.

Кто-то пользуется этим, руководители, например, у которых есть отдельный кабинет, отдельные компании, которые могут создать такие условия. Но как система - это неприменимо сказал он

Бывший глава Роспотребнадзора также назвал сон в кресле в большом пространстве "нефизиологичным". По его мнению, важнее регулировать напряженность труда.