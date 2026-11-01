Москва1 ноя Вести.Невролог-рефлексотерапевт Миляуша Мамадалиева выразила мнение, что спать днем на работе можно и даже полезно. Слова специалиста приводит "Газета.ру".

Невролог объяснила, что в послеобеденное время у большей части людей происходит естественный спад бодрости, связанный с циркадными ритмами.

Если ночной сон был недостаточным, короткий отдых помогает "перезагрузить" мозг. Оптимальная продолжительность дневного сна — 20–30 минут, максимум 40 минут рассказала невролог

По словам Мамадалиевой, за это время организм не успевает погрузиться в глубокие стадии, и человек способен легко проснуться. Она полагает, что короткий дневной сон пойдет за пользу, потому что поможет улучшить концентрацию, память и скорость реакции, а также снижает уровень стресса и придает энергии до конца дня.

Невролог считает, что короткий сон днем - реальный инструмент поддержания работоспособности. По ее словам, если человек спал меньше семи часов, короткий дневной сон поможет скомпенсировать дефицит и снизить риск ошибок во второй половине дня.

Врач также пояснила, что если спать дольше 30-40 минут, то человек "проваливается" в глубокую фазу сна, которую называют сонной инерцией. Невролог объяснила, что после пробуждения из такой фазы сна человек будет разбитым, дезориентированным, с головной болью, такое состояние может длиться от 15 минут до получаса и дольше.

Вместе с тем эксперт считает, что есть категории людей, которым даже короткий сон может принести больше вреда, чем пользы. Речь идет о людях с хронической бессонницей, с диабетом и метаболическими нарушениями, с гипотонией.

Невролог поделилась несколькими советами по поводу короткого дневного сна:

- лучший интервал для сна – с 13:00 до 15:00;

- будильник лучше поставить на 25 минут;

- нужно устроиться в тихом месте с комфортной температурой;

- после сна надо дать себе 5-10 минут на то, чтобы окончательно прийти в себя до того, как начать выполнять работу, требующую концентрации.

Врач добавила, что если после добавления короткого дневного сна в режим дня человек чувствует себя хуже или не может заснуть ночью, то от такой практики лучше отказаться.

Ранее эксперт Евгений Машаров разъяснил, можно ли не идти на работу, если заболел домашний питомец.