Москва18 окт Вести.Привычка проверять рабочие чаты и корпоративную почту перед сном может затруднять засыпание, усиливать стресс и приводить к сокращению времени отдыха, рассказал RT врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

Мозг не переключается в режим отдыха только потому, что человек закрыл ноутбук и лег в постель. Если незадолго до сна он читает рабочие сообщения, оценивает срочность задач, переживает из-за конфликта или обдумывает завтрашние дела, нервная система продолжает реагировать на нагрузку. В результате человеку бывает сложнее расслабиться и подготовиться ко сну отметил специалист

Маматов пояснил, что рабочая переписка может вызывать эмоциональное и интеллектуальное возбуждение. Даже короткое уведомление способно заставить человека обдумывать ответ, искать решение проблемы или беспокоиться о реакции руководства. Если ситуация воспринимается как стрессовая, активизируется симпатическая нервная система, которая отвечает за готовность организма к действию. Для засыпания, напротив, необходимо постепенное снижение уровня бодрствования.

Недостаток сна и эмоциональное напряжение могут усиливать друг друга. Когда рабочие мысли мешают человеку уснуть, у него остается меньше времени на восстановление. В результате на следующий день может ухудшаться концентрация внимания, повышаться раздражительность и становиться сложнее контролировать эмоции отметил невролог

Врач объяснил, что из-за усталости человек может быстрее утомляться, хуже справляться с большим объемом информации и острее реагировать на рабочие трудности. Вечером это, в свою очередь, побуждает его снова проверять сообщения и пытаться завершить накопившиеся дела. Так формируется замкнутый круг, при котором перегрузка мешает отдыху, а нехватка отдыха усиливает последствия стресса.

Регулярное сокращение сна и постоянное напряжение также способны влиять на процессы, связанные с биологическими часами, обменом веществ, аппетитом и работой сердечно-сосудистой системы. По словам Маматова, на фоне такого режима могут возникать учащенное сердцебиение и изменения аппетита - от его усиления до заметного снижения.

При этом связывать любые изменения самочувствия исключительно с привычкой проверять рабочие сообщения не стоит. На состояние человека влияют также продолжительность и качество сна, уровень стресса, физическая активность и общее состояние здоровья подчеркнул врач

Эксперт отмечает, что дополнительную нагрузку создает постоянное ожидание новых уведомлений. Даже если сообщений нет, человек может продолжать следить за телефоном и мысленно оставаться вовлеченным в рабочие процессы. Из-за этого окончание рабочего дня перестает быть четкой границей между выполнением обязанностей и отдыхом. Частое переключение между задачами и переписками также мешает полноценно восстановить внимание.

Чтобы снизить нагрузку, Маматов рекомендует определить время завершения рабочих коммуникаций и отключать уведомления перед сном. Если нерешенные задачи продолжают беспокоить, полезно записать их и заранее определить, когда человек вернется к ним на следующий день. Это помогает уменьшить необходимость постоянно прокручивать рабочие вопросы в голове.

Последний час или два перед сном специалист советует посвящать спокойным занятиям, не связанным с работой: чтению, неспешным прогулкам или привычным вечерним ритуалам. Кроме того, важно придерживаться регулярного времени отхода ко сну и пробуждения.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о влиянии гаджетов на сон школьников.