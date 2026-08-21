Одиночное "привет" стало главным раздражителем в рабочих чатах RT: 43% россиян раздражает "привет" без вопроса в рабочих чатах

Москва21 авг Вести.Россиян в рабочих чатах чаще всего раздражают сообщения без сути. Порядка 43% респондентов назвали одиночное "привет" без конкретного вопроса одной из самых неприятных привычек, передает RT.

Опрос провели "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформа "Академия Здоровья" для аналитического центра "АльфаСтрахование". Согласно его данным, еще 38% респондентов не любят сообщения вроде "есть минутка?" или "можно вопрос?", если собеседник сразу не объясняет, что именно ему нужно.

43% участников опроса назвали одной из самых неприятных привычек одиночное "привет" без сформулированного вопроса говорится в материале

Среди других раздражающих факторов участники исследования назвали чрезмерно фамильярный или нарочито бодрый тон. Примерно каждого третьего раздражают обращения вроде "добрейшего утречка", "добрейшего вечерочка", "коллегушки" и "друзьяшки". Еще 29% негативно относятся к уменьшительно-ласкательным формулировкам наподобие "задачка", "вопросик" и "правочка", особенно если речь идет о срочной или сложной работе.

Отдельным источником раздражения стали корпоративные англицизмы. По данным аналитиков, 37% опрошенных не нравится чрезмерное использование слов вроде "челлендж", "мит", "колл", "фидбэк", "апрув" и "дедлайн". Каждый третий негативно воспринимает просьбы сделать что-либо "ASAP", а 24% раздражают формулировки "киньте линк", "заапрувьте" и "пришлите постмит".

Не меньше недовольства вызывают попытки создать искусственную срочность. Специалисты отметили, что 31% респондентов раздражает слово "срочно", если автор сообщения не объясняет причину и не указывает конкретный срок. Еще 27% признались, что фраза "нужно было еще вчера" скорее демотивирует их, чем помогает работать быстрее. Кроме того, 26% не любят сообщения "что там?" и "есть новости?", если они приходят вскоре после постановки задачи.

Серьезным раздражителем остаются и голосовые сообщения. Согласно опросу, 41% россиян не любят получать длинные голосовые по рабочим вопросам без предварительной договоренности. Каждый третий считает особенно неудобными сообщения продолжительностью более двух минут, а 18% откладывают их прослушивание до последнего.

Всего в опросе с возможностью выбрать несколько вариантов ответа приняли участие 2,2 тыс. экономически активных россиян из разных регионов страны.

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