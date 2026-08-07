В "Одноклассниках" рассказали, сколько россиян общаются через эту соцсеть Почти половина пользователей "Одноклассников" общаются в соцсети ежедневно

Москва7 авг Вести.Порядка 42% пользователей социальной сети "Одноклассники" переписываются на платформе хотя бы раз в день. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди пользователей соцсети.

Среди аудитории старше 55 лет и жителей населенных пунктов с численностью до 100 тысяч человек доля тех, кто общается в "Одноклассниках" ежедневно, составляет 45%.

Чаще всего респонденты переписываются с друзьями - об этом сообщили 74% опрошенных. Среди тех, кто пользуется сообщениями ежедневно, 52% поддерживают таким образом связь с близкими и родственниками, живущими в другом городе.

Самыми распространенными поводами написать близким стали поздравления с праздниками - этот вариант выбрали 53% участников исследования, - и желание узнать, как дела (40%). Пользователи в возрасте до 34 лет чаще пишут, чтобы узнать, как дела, а представители аудитории старше 55 лет чаще пишут, чтобы пожелать доброго дня (42%).

Основным форматом общения остаются текстовые сообщения - их предпочитают 47% респондентов. Фотографии чаще всего отправляют 24% опрошенных, стикеры и GIF-изображения – 22%. Среди пользователей старше 55 лет фотографии и видео пользуются большей популярностью (29%).

Главной причиной, мешающей общаться чаще, 40% участников опроса назвали отсутствие повода или новостей. Еще 22% указали на нехватку времени, а 16% признались, что испытывают неловкость, когда пишут без конкретного повода. Среди мужчин доля последних достигает 19%.

Групповые чаты используют 14% опрошенных пользователей "Одноклассников", а среди тех, кто общается в соцсети ежедневно, - 22%. Чаще всего в таких чатах переписываются с друзьями (67%) и родственниками (25%).

У 33% опрошенных насчитывается один-два активных чата, у 17% - от трех до пяти, у 8% - от шести до десяти. Еще 15% сообщили, что участвуют более чем в десяти активных чатах, а среди пользователей старше 55 лет таких людей 18%.

Ранее "Одноклассники" запустили раздел с мероприятиями для старшего поколения.