Академик высказал мнение о продлении жизни человека с помощью пересадки головы Онищенко усомнился в возможности продления жизни путем пересадки головы

Москва18 окт Вести.Пересадка головы на более молодое тело не гарантирует значительного продления жизни человека, заявил ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Самого факта пересадки головы мало. То, какое тело и состояние здоровья было до этого у человека играет роль сказал академик

Онищенко добавил, что здесь важен вопрос совместимости в иммунных процессах.

Ранее в Китае профессор предположил вариант продления жизни с помощью пересадки головы человека на более молодое донорское тело.