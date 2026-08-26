Геронтолог Новоселов усомнился, что люди смогут доживать до 150 лет

Геронтолог ответил, смогут ли люди доживать до 150 лет Геронтолог Новоселов усомнился, что люди смогут доживать до 150 лет

Москва26 авг Вести.Прогнозы о продолжительности человеческой жизни в 150 лет далеки от реальности, считает врач-гериатр Валерий Новоселов.

В интервью MK.RU он прокомментировал слова главного внештатного специалиста-гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой о том, что для радикального увеличения продолжительности жизни до 150 лет нужны прорывные разработки в области генной инженерии, регенеративной медицины и других направлений биомедицины.

Когда мы говорим о 150 годах, надо понимать, насколько далека эта цифра от реальности... Медицина здорового долголетия пока находится в эмбриональном состоянии. Создали специальность, а содержания пока нет. Нет и методов, которые мы могли бы предложить пациенту, указав на точные дозировки и средства достижения заявленной цели сказал Новоселов

Он уточнил, что на данный момент антивозрастная медицина примерно на 80% состоит из косметологии. Кроме того, туда входят менопаузальная гормональная терапия для женщин, для мужчин — андрогензаместительная терапия, гипоксические воздействия, тренировки или терапия.

Новоселов также отметил, что даже если люди будут доживать до 150 лет, о них необходимо будет кому-то заботиться. В таком возрасте человек проводит свои последние годы в тяжелой зависимости от помощи близких, страдает трофическими нарушениями, деменцией и другими недугами.