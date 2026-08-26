Москва26 авгВести.Прогнозы о продолжительности человеческой жизни в 150 лет далеки от реальности, считает врач-гериатр Валерий Новоселов.
В интервью MK.RU он прокомментировал слова главного внештатного специалиста-гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой о том, что для радикального увеличения продолжительности жизни до 150 лет нужны прорывные разработки в области генной инженерии, регенеративной медицины и других направлений биомедицины.
Когда мы говорим о 150 годах, надо понимать, насколько далека эта цифра от реальности... Медицина здорового долголетия пока находится в эмбриональном состоянии. Создали специальность, а содержания пока нет. Нет и методов, которые мы могли бы предложить пациенту, указав на точные дозировки и средства достижения заявленной целисказал Новоселов
Он уточнил, что на данный момент антивозрастная медицина примерно на 80% состоит из косметологии. Кроме того, туда входят менопаузальная гормональная терапия для женщин, для мужчин — андрогензаместительная терапия, гипоксические воздействия, тренировки или терапия.
Новоселов также отметил, что даже если люди будут доживать до 150 лет, о них необходимо будет кому-то заботиться. В таком возрасте человек проводит свои последние годы в тяжелой зависимости от помощи близких, страдает трофическими нарушениями, деменцией и другими недугами.