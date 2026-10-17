Москва17 октВести.Инициатива переноса начала школьных уроков на девять утра хорошая, но она может потребовать изменений рабочего графика родителей учеников, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Такую идея ранее выдвинул заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
В девять утра для детей будет нормально, но мамы будут на работу опаздывать, потому что не у всех дедушки и бабушки есть. Хотя для ребят лишние полчаса поспать – это уже неплохосказал академик
Он добавил, что нужно данное предложение требует тщательного изучения.