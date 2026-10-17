В РАН оценили возможность переноса начала школьных уроков на девять утра Онищенко: перенос начала уроков на 9.00 потребует изменения графика родителей

Москва17 окт Вести.Инициатива переноса начала школьных уроков на девять утра хорошая, но она может потребовать изменений рабочего графика родителей учеников, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко

Такую идея ранее выдвинул заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

В девять утра для детей будет нормально, но мамы будут на работу опаздывать, потому что не у всех дедушки и бабушки есть. Хотя для ребят лишние полчаса поспать – это уже неплохо сказал академик

Он добавил, что нужно данное предложение требует тщательного изучения.