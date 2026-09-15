В "Единой России" предложили учитывать мнение родителей по пятидневке в школах ЕР предлагает учитывать мнение родителей при составлении расписания в школах

Москва15 сен Вести."Единая Россия" выступает за рациональное распределение учебного времени, то есть при переводе школьников на пятидневку необходимо учитывать учебную нагрузку и мнение родителей, рассказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Она отметила, что партия поддерживает переход школ на пятидневную учебную неделю в том случае, если он действительно дает детям дополнительное время для отдыха и развития​​​.

Свободная суббота имеет смысл тогда, когда она не компенсируется более плотным расписанием с понедельника по пятницу. Поэтому при формировании учебного графика нужно учитывать реальную нагрузку и мнение родителей сказала Аршинова; ее слова приводятся на сайте "Единой России"

Она подчеркнула, что перенос субботних уроков на будни может только усилить усталость школьников, что особенно актуально для школ, где дети учатся во вторую смену. Смысл пятидневки в том, чтобы у ребенка появилось дополнительное время для семьи, спорта, творчества и собственных интересов.

По ее словам, комфортная школа - это не только качество образования, но и баланс между учебой, отдыхом и развитием ребенка.