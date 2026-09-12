В ОП РФ предложили полный переход на пятидневную учебную неделю в школах Член ОП РФ Гриб: переход на пятидневную учебную неделю в школах необходим

Москва12 сен Вести.Полный переход школ на пятидневную учебную неделю предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сообщило РИА Новости.

Вижу необходимость перехода на пятидневную учебную неделю. А учеба по субботам должна быть факультативна и зависеть от желания учеников. И странно, что у нас в основном у всех пятидневная рабочая неделя, но у некоторых школьников бывают шестидневки сказал Гриб

По словам общественника, у школьников должно оставаться время на то, чтобы восстановиться после уроков на неделе, а также на самореализацию. В пользу этого также высказываются психологи и медики, подчеркнул Гриб.