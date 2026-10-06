Гриб: если температура в школе ниже 19 градусов, уроки нужно сокращать

В ОП предложили сокращать уроки, когда в школе холодно Гриб: если температура в школе ниже 19 градусов, уроки нужно сокращать

Москва6 окт Вести.В случае некомфортной температуры в школе занятия следует сокращать или отменять вовсе. Такого мнения придерживается заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Свою позицию по данному вопросу он выразил в беседе с РИА Новости на фоне начала отопительного сезона в ряде регионов. Гриб подчеркнул, что здоровье школьников необходимо беречь.

Если в помещении школы температура меньше 19 градусов, то уроки в младших классах нужно сокращать. Если меньше 18 градусов, то вообще не проводить сказал он

Что касается учащихся средних и старших классов, то, по мнению замсекретаря ОП, им время занятий следует сокращать, когда температура в школе опускается ниже 20 градусов.