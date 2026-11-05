В ОП РФ предложили не убирать пиццу из школьного меню Член ОП РФ Гриб: главное при организации школьного питания – качество продуктов

Москва5 ноя Вести.При организации питания в школах важно следить за качеством продуктов, а не убирать то или иное блюдо, приводит РИА Новости слова заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.

Ранее советник президента России Елена Ямпольская высказалась за исключение пиццы из рациона российских школьников. Она подчеркнула, что считает это блюдо вредным для детского здоровья.

Хочу сказать, что не надо ничего убирать из школьного меню, и пицца может быть частью меню, как и макароны и другие блюда. Главный вопрос в ингредиентах, в их качестве сказал Гриб

Он также уточнил, что качество и состав блюд должны контролировать диетологи и специалисты по питанию.