Москва3 ноя Вести.Пицца – это "мягкая сила в картонной коробке", ее следует запретить в России. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Бородин указал на влияние иностранных традиций на подрастающее поколение. По его словам, дети растут на "заморском фастфуде" и уже не знают, что такое кулебяка, курник, расстегай или эчпочмак.

Вы только вдумайтесь! Тысячу лет наши бабушки пекли пироги, а теперь нам продают итальянскую лепешку с кетчупом… Сначала пицца, потом Хэллоуин, и вот ребенок не может назвать ни одного русского блюда написал он

Глава ФПБК убежден, что необходимо также запретить на законодательном уровне использование зарубежных наименований на вывесках и в рекламе без дублирования на русском языке, так как это является нарушением закона о государственном языке и навязывает молодым людям деструктивные ценности. В качестве таких названий он привел в пример "пиццерию", "пепперони" и "Папа Джонс".

Моя позиция жесткая и бескомпромиссная: пиццу необходимо запретить! Начать нужно со школьных и студенческих столовых. Хватит кормить наших детей чужим! заявил Бородин

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, чем можно заменить Хэллоуин.