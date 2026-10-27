Москва27 окт Вести.В России могут начать жестче контролировать продажу готовой еды, в том числе с помощью проверки поставщиков сервисами доставки. С таким предложением обратились сенаторы в Роспотребнадзор, сообщает газета "Известия".

Логично, чтобы в отрасли в полной мере применялись принципы платформенного регулирования. Это поможет усилить контроль за пищевой продукцией и предотвратить возможные риски для потребителей отметил член комитета по регламенту Совфеда Николай Ежов

Как уточняет издание, каждая компания должна будет контролировать, что находится внутри коробки и отвечать за качество продуктов. Кроме того, в Совете Федерации предлагают обязать службы доставки проверять документы у своих партнеров: они не смогут работать с кафе или кухней, пока не убедятся, что те официально открылись, получили разрешения на продукты и зарегистрировались в госсистемах контроля.

Из обращения также следует, что службы по перевозке готовой еды хотят заставить проверять прошлые нарушения партнеров еще до подписания контракта: если сервис закроет глаза на старые недочеты кухни и начнет возить ее еду, он будет отвечать за качество продукции наравне с поварами.

Ранее стало известно, что вузам предложили пересмотреть ФГОСы. Сенаторы отметили, что образовательные стандарты высшего образования должны быть наполнены конкретным содержанием.