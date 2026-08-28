В России усилят контроль за поставками и стоимостью топлива Правительство усилит контроль за оборотом нефтепродуктов

Москва28 авг Вести.Правительство рассматривает вопрос о создании системы отслеживания всей цепочки оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке для партий топлива объемом от одной тонны, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Министерству энергетики и нефтяным компаниям поручено рассчитать индикативную стоимость топлива для отдельных субъектов страны. Такую стоимость начнут использовать для выявления поставщиков, завышающих цены. Пилотным регионом для внедрения новой системы станет Тува.

Кроме того, министерства и ведомства подготовят предложения по увеличению биржевых продаж топлива экологических классов "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4", включая импортную продукцию.

Росстандарту передадут перечень АЗС на юге России и Северном Кавказе, где предполагают проверить продажи нефтепродуктов.

Региональным властям следует заключать ценовые соглашения с независимыми участниками топливного рынка, которые ранее связывали высокую закупочную стоимость топлива с недостатком предложения на бирже.

Новак поручил профильным ведомствам и нефтяникам продолжать работу над устойчивым снабжением российских регионов топливом.