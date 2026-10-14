РБК: в России могут отменить льготный НДС на сахар и ввести акцизы на конфеты

В РФ обсуждают возможность ввести акцизы на конфеты до 100 рублей за килограмм РБК: в России могут отменить льготный НДС на сахар и ввести акцизы на конфеты

Москва14 окт Вести.Бизнес-сообщество выдвинуло инициативу пересмотреть налогообложение в пищевой промышленности и, в частности, отменить пониженную ставку НДС на сахар и обложить акцизом конфеты — как шоколадные, так и без шоколада. Об этом информирует РБК, ссылаясь на соответствующий документ.

Эти идеи включены в проект предложений предпринимателей для обсуждения на форуме "Деловой России", в котором, как ожидается, может принять участие президент РФ Владимир Путин.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) с беспокойством отреагировали на возможные последствия таких нововведений. По мнению участников рынка, дополнительные налоговые меры могут спровоцировать очередной рост розничных цен.

Инициативы охватывают два аспекта налогообложения: сохранение льготного НДС на сахар и введение акциза на кондитерские изделия. Поскольку сахар — один из ключевых компонентов при производстве многих сладостей, возможное изменение налоговой нагрузки может повлиять на издержки производителей.

Если предложения будут реализованы, компании будут вынуждены оценить, как это отразится на себестоимости продукции и конечной цене для покупателей.

Однако пока речь идет лишь об инициативах бизнеса, включенных в проект документа. Их наличие в списке предложений не означает, что соответствующие налоговые изменения будут утверждены.

В начале сентября Реваз Юсупов — заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), которая является оператором системы "Честный знак", — заявил, что в России пока не планируют вводить маркировку на хлеб и хлебобулочные изделия.