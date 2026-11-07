Москва7 ноя Вести.Конфеты могли утратить "вкус детства" из-за попыток производителя удешевить себестоимость продукта путем постепенных изменений состава. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала заведующая кафедрой технологии хлебопекарного, кондитерского и шоколадного производств Российского биотехнологического университета Елена Таранова.

Она отметила, что изменения в составе конфет происходят постепенно, маленькими шагами, на доли процента.

Рецептура постепенно меняется. Это связано с новыми, современными ингредиентами. Это связано с тем, что, конечно, производитель пытается несколько удешевить продукт, чтобы он был более доступен для потребителя. Но это не всегда фальсификация, это очень часто разрешено, разрешенная оптимизация, но вот вкусовой результат, он все-таки с годами накапливается, накапливается и приводит к тому, что конфеты уже другие рассказала Таранова

Эксперт отметила, что некоторые могут чувствовать утрату "вкуса детства" в силу возраста и смены обстоятельств употребления сладкого.

Мы с вами сравниваем не две конфеты: которая была раньше и которая сейчас, мы с вами вспоминаем то ощущение праздника, те фантики, то вот бабушку, может быть, у кого-то какие-то другие ощущения возникают. Поэтому вот, собственно, ощущается вот такая разница добавила она

Также специалист посоветовала изучать состав конфет перед покупкой. По ее словам, чем он короче – тем меньше вреда.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов России опровергли сообщения о введении акциза на конфеты.