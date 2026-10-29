В Белом доме предупредили о фентаниле в виде конфет для детей на Хэллоуин

В США призвали проверять конфеты на Хэллоуин: там может быть фентанил В Белом доме предупредили о фентаниле в виде конфет для детей на Хэллоуин

Москва29 окт Вести.Родителям в США нужно проверять конфеты, которые дети получают на Хэллоуин, так как под видом сладостей может распространяться наркотик фентанил, заявила изданию The Daily Wire глава Управления по национальной политике в области контроля над наркотиками при Белом доме Сара Картер.

Она обеспокоена распространением "радужного" фентанила в таблетках, похожих на конфеты.

Это направлено против американских детей — когда вы производите нелегальный фентанил, делаете его разноцветным и распространяете на улицах. Многие дети понятия не имеют, что это такое. Друг может дать им таблетку. Она выглядит забавно, как конфетка, они принимают ее, и это конец их жизни отметила Картер

В 2022 году борцы с наркотиками в США уже предупреждали о ярких таблетках фентанила, похожих на сладости. Отмечалось, что это может быть "преднамеренной попыткой наркоторговцев вызвать наркотическую зависимость среди детей и молодежи".

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что в США ежегодно от последствий употребления фентанила погибает от 200 до 300 тысяч человек.