Москва24 октВести.Гражданам РФ, которые планируют наряжаться на Хэллоуин, следует избегать в образах пентаграмм, изображений сатаны, перевернутых крестов и числа 666. Об этом рассказал адвокат Олег Зернов.
Он пояснил РИА Новости, что в своей практике уже сталкивался с ситуациями, когда клиентов привлекали к ответственности за использование атрибутов, ассоциирующихся с сатанизмом (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).
В этой связи лучше избегать использования символов, которые могут ассоциироваться с сатанизмом, например, числа 666… За последний год было вынесено более сотни постановлений о привлечении граждан к административной ответственности за публичную демонстрацию сатанинской символикирассказал адвокат
Он пояснил, что лицо может быть привлечено к ответственности как за демонстрацию символики в интернете, так и за ношение одежды с соответствующими атрибутами.
Ранее стало известно, что блогеров Ивана Золо и Раду Русских уличили в демонстрации сатанинских символов.