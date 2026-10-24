Адвокат рассказал, какие символы не стоит использовать на Хэллоуин Адвокат Зернов: на Хэллоуин лучше избегать сатанинских символов

Москва24 окт Вести.Гражданам РФ, которые планируют наряжаться на Хэллоуин, следует избегать в образах пентаграмм, изображений сатаны, перевернутых крестов и числа 666. Об этом рассказал адвокат Олег Зернов.

Он пояснил РИА Новости, что в своей практике уже сталкивался с ситуациями, когда клиентов привлекали к ответственности за использование атрибутов, ассоциирующихся с сатанизмом (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

В этой связи лучше избегать использования символов, которые могут ассоциироваться с сатанизмом, например, числа 666… За последний год было вынесено более сотни постановлений о привлечении граждан к административной ответственности за публичную демонстрацию сатанинской символики рассказал адвокат

Он пояснил, что лицо может быть привлечено к ответственности как за демонстрацию символики в интернете, так и за ношение одежды с соответствующими атрибутами.

Ранее стало известно, что блогеров Ивана Золо и Раду Русских уличили в демонстрации сатанинских символов.