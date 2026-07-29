Москва29 июл Вести.Похоронная церемония сенатора Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) имела мало общего с христианскими традициями и напомнила обряды сатанистов (Международное движение сатанизма признано экстремистским в РФ). Таким мнением с ИС "Вести" поделился экс-сотрудник СБУ (1999-2018гг), основатель проекта "UkrLeaks" Василий Прозоров.

Он добавил, что в США растет популярность сатанизма, а христианская церковь теряет свои позиции.

Вы смотрели там фотографии с похорон Линдси Грэма? Честно говоря, они как-то не на христианское действие походили, а попахивает каким-то откровенным сатанизмом. Я работал в Сирии по вопросу действий оккультных группировок на Западе, в первую очередь в США, которые занимались в Сирии хищением древних артефактов раннехристианской, дохристианской эпохи. И я столкнулся … с тем, насколько это такие сатанинские увлечения в США приобрели мощь. … Христианская церковь на территории Соединенных Штатов уже, как бы, вы знаете, сдала позиции очень сильно ну, в общем, действительно там все плохо заявил Прозоров

Ранее президент США Дональд Трамп вспомнил о покойном Линдси Грэме. По словам, американского лидера сенатор любил войну.