В ГД рассказали, что делать с использованными кодами от "Госуслуг" и банков Чернышов: сообщения с использованными кодами от "Госуслуг" стоит удалять

Москва8 сен Вести.Сообщения с использованными кодами от "Госуслуг", банков и других сервисов стоит удалять, чтобы защититься от мошенников. Об этом RT рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он отметил, что подобные коды действительны определенное время, однако преступник может успеть им воспользоваться.

Такой код рассчитан на конкретное действие и ограниченное время, поэтому после использования хранить сообщение уже нет необходимости. При этом пока срок действия кода не закончился, его могут попытаться перехватить или выманить у человека объяснил Чернышов

Он также добавил, что опасность кодов заключается не только в их содержимом – с помощью таких сообщений аферист может проанализировать, какими банками, сервисами, операторами связи и маркетплейсами пользуется человек. Эта информация позволит преступнику сформулировать более правдоподобную мошенническую легенду.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме, которой пользуются злоумышленники. Аферисты стали создавать фейковые групповые чаты с просьбой проголосовать в конкурсе.