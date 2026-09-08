Москва8 сенВести.Сообщения с использованными кодами от "Госуслуг", банков и других сервисов стоит удалять, чтобы защититься от мошенников. Об этом RT рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Он отметил, что подобные коды действительны определенное время, однако преступник может успеть им воспользоваться.
Такой код рассчитан на конкретное действие и ограниченное время, поэтому после использования хранить сообщение уже нет необходимости. При этом пока срок действия кода не закончился, его могут попытаться перехватить или выманить у человекаобъяснил Чернышов
Он также добавил, что опасность кодов заключается не только в их содержимом – с помощью таких сообщений аферист может проанализировать, какими банками, сервисами, операторами связи и маркетплейсами пользуется человек. Эта информация позволит преступнику сформулировать более правдоподобную мошенническую легенду.
Ранее в МВД предупредили о новой схеме, которой пользуются злоумышленники. Аферисты стали создавать фейковые групповые чаты с просьбой проголосовать в конкурсе.