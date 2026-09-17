Суд отправил блогера Раду Русских под арест за сатанинскую символику Блогера Раду Русских арестовали в Петербурге за демонстрацию символов сатанизма

Москва17 сен Вести.Ленинский суд Санкт-Петербурга вынес решение о суточном аресте блогера Рады Русских, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Причиной стало распространение ей в социальных сетях символики сатанизма ("Международное движение сатанизма" признано экстремистским и запрещено в РФ).

Накануне Русских была задержана по делу о публичной демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП) … Сегодня суд признал ее виновной в правонарушении и назначил сутки административного ареста сообщил собеседник агентства

Рада Русских получила известность после попытки выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2024 году. Ей удалось собрать в свою поддержку 476 подписей из 300 тысяч, необходимых для регистрации в качестве кандидата в президенты.