Москва9 сенВести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело, возбужденное в отношении блогера Ильи Ремесло, о распространении фейков о ВС РФ. Об этом заявила руководитель объединенной пресс-службе судов города Дарья Лебедева в беседе с агентством ТАСС.
Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге 17 июля по уголовному делу о публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), у него были проведены обыски. В тот же день мужчину доставили в Москву, предъявили обвинение и арестовали.
Спустя несколько дней мужчину поместили в Институт им. В. П. Сербского и назначили психиатрическую экспертизу.
27 августа стало известно, что предварительное следствие по уголовному делу завершено.
Ранее Ремесло выступал с резкой критикой российских властей, после чего был принудительно помещен в психиатрическую больницу, а затем отпущен.