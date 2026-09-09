Дело блогера Ремесло о фейках о ВС РФ зарегистрировано в суде Петербурга

Уголовное дело в отношении блогера Ремесло зарегистрировано в суде Петербурга Дело блогера Ремесло о фейках о ВС РФ зарегистрировано в суде Петербурга

Москва9 сен Вести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело, возбужденное в отношении блогера Ильи Ремесло, о распространении фейков о ВС РФ. Об этом заявила руководитель объединенной пресс-службе судов города Дарья Лебедева в беседе с агентством ТАСС.

Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге 17 июля по уголовному делу о публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), у него были проведены обыски. В тот же день мужчину доставили в Москву, предъявили обвинение и арестовали.

Спустя несколько дней мужчину поместили в Институт им. В. П. Сербского и назначили психиатрическую экспертизу.

27 августа стало известно, что предварительное следствие по уголовному делу завершено.

Ранее Ремесло выступал с резкой критикой российских властей, после чего был принудительно помещен в психиатрическую больницу, а затем отпущен.