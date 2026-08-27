Завершено следствие по уголовному делу блогера Ильи Ремесло В уголовном деле блогера Ильи Ремесло завершено предварительное следствие

Москва27 авг Вести.В уголовном деле о распространении фейков о ВС РФ, возбужденном в отношении блогера Ильи Ремесло, завершено предварительное следствие. Об этом сообщает ТАСС.

По окончании следственных действий были уведомлены об окончании предварительного расследования приводит агентство слова адвоката Сергея Бадамшина

Теперь предстоит ознакомление с материалами уголовного дела.

Ранее арест Ильи Ремесло был признан законным. Об этом стало известно из решения Мосгорсуда, отклонившего апелляцию блогера на решение Басманного суда.