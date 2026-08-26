Москва26 авг Вести.Московский городской суд признал законным арест блогера Ильи Ремесло по делу о фейках о российской армии, отклонив его апелляцию на решение Басманного суда, сообщает ТАСС.

Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения сказал судья

Отмечается, что судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Блогера Илью Ремесло заключили под стражу 17 июля. Ему вменяют распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Свою вину Ремесло не признает.