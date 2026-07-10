Депутат ЗакС Ленобласти получил 10 суток ареста за пропаганду экстремизма Суд в Петербурге арестовал депутата парламента Ленобласти на 10 суток

Москва10 июл Вести.Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал депутата Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Ивана Апостолевского на 10 суток за гиперссылки на страницы из соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Ивана Апостолевского по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистской организации…) проинформировали в пресс-службе

Согласно протоколу полиции, на личной странице Апостолевского в соцсети в мае 2018 года были размещены два материала с гиперссылками на страницы в Facebook. После признания корпорации Meta экстремистской в марте 2022 года автор публикации не удалил. Таким образом, отмечается в протоколе, фигурант "осуществил пропаганду и публичное демонстрирование символики вышеуказанной организации".

Апостолевский своей вины не признал.

В июле 2025 года депутат уже был арестован на 7 суток Сосновоборским судом Ленинградской области за аналогичное правонарушение.