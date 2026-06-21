В Петербурге арестован обвиняемый в совершении теракта на территории депо

Обвиняемый в совершении теракта арестован в Петербурге В Петербурге арестован обвиняемый в совершении теракта на территории депо

Москва21 июн Вести.В Санкт-Петербурге Калининский районный суд вынес решение заключить под стражу обвиняемого в совершении теракта. Об этом объединенная пресс-служба судов города сообщает в MAX.

Как полагает следствие, фигурант Алексей Козлов 19 июня, действуя вместе с неустановленными лицами, поджег на территории депо приписного парка Санкт-Петербург - Балтийский рельсовый автобус РА2.

20.06.2026 Козлов был задержан, ему предъявлено обвинение, вину признал, против меры не возражал говорится в сообщении

Срок содержания под стражей - до 19 августа 2026 года.